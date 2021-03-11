Mislicom 3.Lig Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MİKAİL CİHANGİR(Hakem)

SAMET KAYA(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN SALDUZ(2. Yardımcı Hakem)

HIZIR KURT(Dördüncü Hakem)

FETHİ KAYIŞ(Gözlemci)

SERKAN KURAL(Temsilci)