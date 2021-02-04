Mislicom 3.Lig Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçıdır. Peki Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nevşehir Belediye Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nevşehir'de oynanacak.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)

BURAK GÜLTEK(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)

HIZIR KURT(Dördüncü Hakem)

FAHRİ AKSOY(Gözlemci)

ŞAHİN GİZLENCİ(Temsilci)