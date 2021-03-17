Mislicom 3.Lig Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçıdır. Peki Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nevşehir Belediye Spor - Manisaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - MANİSASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nevşehir'de oynanacak.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - MANİSASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKHAN ÖZBULUT(Hakem)

METİN YALÇIN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENKAYA(2. Yardımcı Hakem)

TEKSEN EKER(Dördüncü Hakem)

AYHAN AKGÖZ(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

İLHAN KARSLI(Temsilci)