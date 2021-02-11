Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aydın'da oynanacak.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERHAD ÜRKMEZ(Hakem)

FETDAH YİĞİT(1. Yardımcı Hakem)

BERKAY SALMAN(2. Yardımcı Hakem)

ABDÜSSAMET ULUTAŞ(Dördüncü Hakem)

LEVENT AKTAN(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)