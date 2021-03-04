Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Muğlaspor - Modafen maçıdır. Peki Muğlaspor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Muğlaspor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MUĞLASPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor - Modafen maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MUĞLASPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MUĞLASPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

MUĞLASPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN HAYMANA(Hakem)

MEHMET DURA(1. Yardımcı Hakem)

YAHYA KEMAL YURTBİLİR(2. Yardımcı Hakem)

BEKİR TAŞÖZ(Dördüncü Hakem)

HAYATİ ÜNAL(Gözlemci)

ERTUĞRUL ÖZTEN(Temsilci)