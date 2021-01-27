Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:45
Mislicom 3.Lig Muğlaspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Muğlaspor - Düzce Spor maçıdır. Peki Muğlaspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Muğlaspor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MUĞLASPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor - Düzce Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MUĞLASPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MUĞLASPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

MUĞLASPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞAHİN BERKER(Hakem)

ERAY PINAR(1. Yardımcı Hakem)

COŞKUN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

GÖKTAN DEMELİ(Dördüncü Hakem)

KAZIM YENİ(Gözlemci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)

ERDOĞAN KURT(Temsilci)

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