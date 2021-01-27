Mislicom 3.Lig Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MODAFEN - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MODAFEN - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Modafen - Sultanbeyli Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MODAFEN - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

MODAFEN - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERDAR AKKOÇOĞLU(Hakem)

ÇAĞRI YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN SEPETÇİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ASEN ALBAYRAK(Dördüncü Hakem)

ALİ OLGUN(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)