Mislicom 3.Lig Modafen - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Modafen - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:35
Mislicom 3.Lig Modafen - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Modafen - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki Modafen - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Modafen - 52 Orduspor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MODAFEN - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Modafen - 52 Orduspor FK maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MODAFEN - 52 ORDUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Modafen - 52 Orduspor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MODAFEN - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

MODAFEN - 52 ORDUSPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Hakem)

BİRTAN YAVUZ(1. Yardımcı Hakem)

CANKUT GÖNENÇ(2. Yardımcı Hakem)

VOLKAN KIRBAŞ(Dördüncü Hakem)

AHMET CİHAT GÜNDAY(Gözlemci)

ZİYA KARADOĞAN(Temsilci)

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