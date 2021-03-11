Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:26
Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MARDİN FOSFAT SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin Fosfat Spor - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mardin'de oynanacak.

MARDİN FOSFAT SPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BERKAN ÇETİN(Hakem)

UĞUR ÇAKMAK(1. Yardımcı Hakem)

CEM MUSTAFA AKPINAR(2. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÖZKARA(Dördüncü Hakem)

BURAK CEM TAHİROĞLU(Gözlemci)

BURAK UĞURLU(Temsilci)

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