Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MARDİN FOSFAT SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin Fosfat Spor - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)

FETDAH YİĞİT(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN YALÇIN(Dördüncü Hakem)

KORAY TAN(Gözlemci)

OKAN ARSLAN(Temsilci)