Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:50
Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MARDİN FOSFAT SPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin Fosfat Spor - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mardin'de oynanacak.

MARDİN FOSFAT SPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKHAN ÖZBULUT(Hakem)

HASAN ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

ARDA ANIL YAVRUOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

CEM ÇUBUKCU(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)

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