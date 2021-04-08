Mislicom 3.Lig Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MANİSASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
MANİSASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MANİSASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
MANİSASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERKAN ERGÜN(Hakem)
MURAT ERÖLMEZ(1. Yardımcı Hakem)
ALİ GÜN(2. Yardımcı Hakem)
ELİF KÖROĞLU(Dördüncü Hakem)
MEHMET ARABACI(Gözlemci)
MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)