Mislicom 3.Lig Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki Manisaspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?