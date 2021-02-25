Mislicom 3.Lig Manisaspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Manisaspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisaspor - Bucaspor 1928 maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisaspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN GÖKMEN(Hakem)

SİNAN GÜNAYDIN(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)

UMUT KILIÇ(Dördüncü Hakem)

COŞKUN TOPAÇ(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)