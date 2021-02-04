Mislicom 3.Lig Manisaspor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Manisaspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki Manisaspor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Manisaspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MANİSASPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisaspor - Belediye Derince Spor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MANİSASPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisaspor - Belediye Derince Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANİSASPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

MANİSASPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ERYILMAZ(Hakem)

MUSTAFA ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)

SABRİ ÜSTÜNEL(2. Yardımcı Hakem)

MURAT MADAN(Dördüncü Hakem)

HAKAN AKMISIR(Gözlemci)

HİKMET ŞÜKRÜ ERTANGÜN(Temsilci)