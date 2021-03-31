Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Manisaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - MANİSASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Malatya'da oynanacak.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - MANİSASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK YÜCETAĞ(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ(2. Yardımcı Hakem)

KERİM ÇATAKLI(Dördüncü Hakem)

FAHRİ AKSOY(Gözlemci)

ATAKAN AKSU(Temsilci)

Mustafa Şirin
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