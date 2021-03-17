Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Malatya'da oynanacak.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

R.ALKIM AKSOY(Hakem)

MEHMET ÖCAL(1. Yardımcı Hakem)

HAYDAR AVCI(2. Yardımcı Hakem)

GİRAY ŞAYLAN(Dördüncü Hakem)

MEHMET KONAR(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)