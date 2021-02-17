Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:07
Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Malatya'da oynanacak.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)

ALİ KILIÇ(1. Yardımcı Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(2. Yardımcı Hakem)

KADİR YILMAZ(Dördüncü Hakem)

İLHAMİ ÇETİN(Gözlemci)

CENGİZ AYDIN(Temsilci)

TANER ŞANVER(Temsilci)

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