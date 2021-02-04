Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:05
Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Çankaya FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Malatya'da oynanacak.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ÇANKAYA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET RESULOĞLU(Hakem)

CİHAD BUYURGAN(1. Yardımcı Hakem)

VEDAT GÜNEŞ(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN YURTSEVEN(Dördüncü Hakem)

SEDAT SERT(Gözlemci)

MURAT KİRAZ(Temsilci)

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