Mislicom 3.Lig Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor - Modafen maçıdır. Peki Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Kozan Spor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kozan Spor - Modafen maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Kozan Spor - Modafen maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.
KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kozan Spor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Adana'da oynanacak.
KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MİKAİL CİHANGİR(Hakem)
MEHMET KURU(1. Yardımcı Hakem)
RECEP İLKER KOR(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLATİF AYHAN(Dördüncü Hakem)
ALİ KARATUTLU(Gözlemci)
MERYEM HALDAN(Temsilci)