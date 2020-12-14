Mislicom 3.Lig Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

14.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:36
Mislicom 3.Lig Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor - Modafen maçıdır. Peki Kozan Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Kozan Spor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor - Modafen maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Kozan Spor - Modafen maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MİKAİL CİHANGİR(Hakem)

MEHMET KURU(1. Yardımcı Hakem)

RECEP İLKER KOR(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLATİF AYHAN(Dördüncü Hakem)

ALİ KARATUTLU(Gözlemci)

MERYEM HALDAN(Temsilci)

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