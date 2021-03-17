Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:16
Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR FK - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KOZAN SPOR FK - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor FK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR FK - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR FK - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BARKIN KARA(Hakem)

ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA GÖKHAN KESKİN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)

İBRAHİM KÜÇÜK(Temsilci)

MERT YARDİBİ(Temsilci)

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