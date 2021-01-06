Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:37
Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR FK - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KOZAN SPOR FK - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor FK - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR FK - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR FK - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Hakem)

HARUN ÖZTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)

MELİH SAYIN(Dördüncü Hakem)

İLHAMİ ÇETİN(Gözlemci)

İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)

CİHANGİR KAYA(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:46:09. #1.14#
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