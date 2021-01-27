Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOZAN SPOR FK - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KOZAN SPOR FK - ALANYA KESTELSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kozan Spor FK - Alanya Kestelspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOZAN SPOR FK - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da oynanacak.

KOZAN SPOR FK - ALANYA KESTELSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE YÜKSEL(Hakem)

ERDEM DEĞİRMENCİ(1. Yardımcı Hakem)

BATUHAN BIYIKLI(2. Yardımcı Hakem)

ONUR CAN DOLĞUN(Dördüncü Hakem)

ŞENOL İMANÇER(Gözlemci)

MEHMET ÇATAL(Temsilci)