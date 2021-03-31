Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIZILCABÖLÜKSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Hakem)

ÇAĞLAR ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

BURAK ÖZER(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET KAHRAMAN(Dördüncü Hakem)

KAZIM YENİ(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

ULAŞ İNCİ(Temsilci)

Mustafa Şirin
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