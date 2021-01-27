Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:45
Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçıdır. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - 52 Orduspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırıkkale'de oynanacak.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - 52 ORDUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT ERCAN(Hakem)

ABDULKADİR YILMAZOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERAY TANIK(2. Yardımcı Hakem)

ORHAN KARABOĞA(Dördüncü Hakem)

İRFAN ÇAKIR(Gözlemci)

HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)

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