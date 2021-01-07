Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçıdır. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kırıkkale'de oynanacak.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)
FATİH SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN HAMİTOĞLU(Dördüncü Hakem)
FARUK SERTAKAN(Gözlemci)
ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)
MURAT KİRAZ(Temsilci)