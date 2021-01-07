Mislicom 3.Lig Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçıdır. Peki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Düzcespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırıkkale'de oynanacak.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem)

FATİH SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN HAMİTOĞLU(Dördüncü Hakem)

FARUK SERTAKAN(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

MURAT KİRAZ(Temsilci)