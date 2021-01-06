Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karşıyaka - Erbaaspor maçıdır. Peki Karşıyaka - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karşıyaka - Erbaaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARŞIYAKA - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Erbaaspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARŞIYAKA - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Erbaaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARŞIYAKA - ERBAASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

KARŞIYAKA - ERBAASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Hakem)

HAKAN YOLDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

SELİM ŞENÖZ(2. Yardımcı Hakem)

NESLİHAN MURATDAĞI(Dördüncü Hakem)

AHMET AYAZ(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ERTAN BEKAR(Temsilci)