Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 02:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:05
Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Hakem)

GÜRCAN DÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

İLKE AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

MUTLUHAN ÇIRAKOĞLU(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

ATAKAN AKSU(Temsilci)

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