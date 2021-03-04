Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 02:03
Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SEZER YALÇIN(Hakem)

MUSTAFA ÇEVİK(1. Yardımcı Hakem)

EROL ERNEK(2. Yardımcı Hakem)

ESİM AYDEMİR(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

HİLMİ MAHİR BAŞARAN(Temsilci)

BİLAL YAZĞAN(Temsilci)

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