Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 01:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:54
Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARAMAN BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaman Belediyespor - İskenderun FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karaman'da oynanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDURRAHMAN HAYMANA(Hakem)

MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(1. Yardımcı Hakem)

ERAY TANIK(2. Yardımcı Hakem)

MAZLUM SUNA(Dördüncü Hakem)

ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ(Gözlemci)

ALAATTİN DURGUT(Temsilci)

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