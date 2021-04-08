Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARAMAN BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karaman'da oynanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)

ABDÜLHAMİT SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN AYYÜREK(Dördüncü Hakem)

YUSUF GÖMEÇ(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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