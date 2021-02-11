Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:55
Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARAMAN BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaman Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Karaman'da oynanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT ERCAN(Hakem)

SELMAN TİMUR(1. Yardımcı Hakem)

YAKUP ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF KAYA(Dördüncü Hakem)

FETHİ SERKAN KOÇAK(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

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