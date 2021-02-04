Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:51
Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHTA 02 SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHTA 02 SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta 02 Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHTA 02 SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

KAHTA 02 SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)

ŞEYHMUS BAYSAL(1. Yardımcı Hakem)

FEYZULLAH ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN KEKLİK(Dördüncü Hakem)

MEHMET SARP(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

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