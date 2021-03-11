Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:27
Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHTA 02 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KAHTA 02 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHTA 02 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

KAHTA 02 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT TÜRKOĞLU(Hakem)

VOLKAN KAAN TOPAL(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM TANIŞ(2. Yardımcı Hakem)

GÖKTAN DEMELİ(Dördüncü Hakem)

ONUR SALIK(Gözlemci)

SERKAN SARIÖZ(Temsilci)

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