Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ISPARTA 32 SPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK çeyrek final play off maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Isparta'da oynanacak.

ISPARTA 32 SPOR - İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YASİN KOL(Hakem)

HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)

EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN ŞEN(Dördüncü Hakem)

TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)

S.ZAFER FALAY(Temsilci)

ADNAN KURT(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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