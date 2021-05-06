Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?