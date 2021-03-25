Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:12 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:16
Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ISPARTA 32 SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ISPARTA 32 SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Isparta'da oynanacak.

ISPARTA 32 SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SİNAN DERECİ(Hakem)

SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)

İSMAİL ERTUNÇ(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KALCIOĞLU(Dördüncü Hakem)

ASIM YUSUF ÖZ(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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