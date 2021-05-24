Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor Play Off Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ISPARTA 32 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor final play off maçı 24 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ISPARTA 32 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Eskişehir'de oynanacak.
ISPARTA 32 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(1. Yardımcı Hakem)
KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)
ZİYA ÇETİN(Gözlemci)
YALÇIN GÜL(Temsilci)
LEVENT KANTAR(Temsilci)
MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)