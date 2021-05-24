Mislicom 3.Lig Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor Play Off Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Isparta 32 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?