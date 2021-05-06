Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İSKENDERUN FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

İSKENDERUN FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İSKENDERUN FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

İSKENDERUN FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE MALOK(Hakem)

ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN ALKAYALAR(Dördüncü Hakem)

ALİ ULUYOL(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)

ZİYA DİLMEN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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