Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçıdır. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?