Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçıdır. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - KARŞIYAKA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TALHA ÖZTÜRK(Hakem)

HASAN CEBECİ(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN YAZICILAR(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED TAHA ONAT(Dördüncü Hakem)

KAAN AKIN ÖZ(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

MEHMET KURAL(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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