Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:28
Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçıdır. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - OSMANİYESPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - OSMANİYESPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - OSMANİYESPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN PINAR(Hakem)

MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN YAZICILAR(2. Yardımcı Hakem)

ALPER CESUR(Dördüncü Hakem)

ALİ KARATUTLU(Gözlemci)

ZİYA DİLMEN(Temsilci)

ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)

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