Mislicom 3.Lig İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İÇEL İDMANYURDU SK - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SK - ISPARTA 32 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu SK - Isparta 32 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İÇEL İDMANYURDU SK - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

İÇEL İDMANYURDU SK - ISPARTA 32 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Hakem)

BÜLENT KORKMAZ(1. Yardımcı Hakem)

METİN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

CEM ALPAY(Dördüncü Hakem)

MEHMET KONAR(Gözlemci)

ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)

MERT YARDİBİ(Temsilci)