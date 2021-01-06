Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halide Edip Adıvarspor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN OKUR(Hakem)

ADEM ŞAHAN(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF ŞİMŞEK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK AKSAK(Dördüncü Hakem)

İLHAMİ SAYILAN(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)