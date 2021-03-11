Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GAMZE DURMUŞ(Hakem)

CENGİZHAN ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

TUĞBA ÜÇÜNCÜ(Dördüncü Hakem)

NİLHAN NİZAM(Gözlemci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)