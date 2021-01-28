Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)
FATİH PAZI(1. Yardımcı Hakem)
ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT İSMAİL ABDULLAHOĞLU(Dördüncü Hakem)
ABDULKERİM TÖR(Gözlemci)
YALÇIN GÜL(Temsilci)