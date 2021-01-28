Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)

FATİH PAZI(1. Yardımcı Hakem)

ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT İSMAİL ABDULLAHOĞLU(Dördüncü Hakem)

ABDULKERİM TÖR(Gözlemci)

YALÇIN GÜL(Temsilci)