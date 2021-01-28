Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:21
Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)

FATİH PAZI(1. Yardımcı Hakem)

ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT İSMAİL ABDULLAHOĞLU(Dördüncü Hakem)

ABDULKERİM TÖR(Gözlemci)

YALÇIN GÜL(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - İskenderun Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:22:30. #1.14#
title