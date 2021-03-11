Mislicom 3.Lig Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçıdır. Peki Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÖLCÜKSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

GÖLCÜKSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gölcükspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÖLCÜKSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

GÖLCÜKSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CAN CENGİZ(Hakem)

SEDAT ETİK(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN TEZCAN(Dördüncü Hakem)

AHMET AYAZ(Gözlemci)

ŞENTÜRK DEMİRAL(Temsilci)

TANSEL BAYDAR(Temsilci)