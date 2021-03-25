Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:02 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:08
Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)

NESİM KARENFİL(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZ BAŞBENZER(2. Yardımcı Hakem)

HALİL İBRAHİM BALSATAN(Dördüncü Hakem)

TUFAN AKÇAY(Gözlemci)

TUNCAY ATAN(Temsilci)

HALİT UĞURLU(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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