Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Ceyhan Spor maçıdır. Peki Fethiyespor - Ceyhan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Ceyhan Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - CEYHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Ceyhan Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - CEYHAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Ceyhan Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - CEYHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - CEYHAN SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET TÜRKMEN(Hakem)

SELİM ŞENÖZ(1. Yardımcı Hakem)

CEMAL CAN ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

ALİ KOÇ(Dördüncü Hakem)

ADİL SİNEM(Gözlemci)

MERYEM HALDAN(Temsilci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)