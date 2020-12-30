Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
FETHİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
FETHİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
FETHİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA AYDIN(Hakem)
HİDAYET ZEYBEK(1. Yardımcı Hakem)
FIRAT OLGUN(2. Yardımcı Hakem)
FEYYAZ ARICI(Dördüncü Hakem)
KAZIM YENİ(Gözlemci)
TUNCAY ATAN(Temsilci)