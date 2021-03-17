Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 00:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:56
Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Ofspor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Ofspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FATSA BELEDİYESPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Ofspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - OFSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ordu'da oynanacak.

FATSA BELEDİYESPOR - OFSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERHAN KAYA(Hakem)

AHMET DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)

AHMET FINDIK(2. Yardımcı Hakem)

BERAT BUĞRA ÇELİK(Dördüncü Hakem)

FARUK SERTAKAN(Gözlemci)

KAMİL KILINÇ(Temsilci)

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