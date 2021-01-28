Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ordu'da oynanacak.
FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TOLGA TUGAY İNAN(Hakem)
TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)
YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
DENİZ DİLŞEN(Dördüncü Hakem)
MAHMUT KOCA(Gözlemci)
HALİT YAKUPOĞLU(Temsilci)
ÜMİT GERS(Temsilci)