Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ordu'da oynanacak.

FATSA BELEDİYESPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA TUGAY İNAN(Hakem)

TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)

YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ DİLŞEN(Dördüncü Hakem)

MAHMUT KOCA(Gözlemci)

HALİT YAKUPOĞLU(Temsilci)

ÜMİT GERS(Temsilci)