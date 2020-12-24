Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FATSA BELEDİYESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Artvin Hopaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FATSA BELEDİYESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ordu'da oynanacak.

FATSA BELEDİYESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET ECEVİT(Hakem)

YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)

SUHA ADIYAMAN(2. Yardımcı Hakem)

BEKİR TAŞÖZ(Dördüncü Hakem)

ALİ ÇOLAK(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)